В посольстве РФ в США отреагировали на заявления Госдепа о подлоге фактов
Посольство РФ в США не удивилось заявлениям Госдепа о подлоге для нападения на Украину
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:49, 04 февраля 2022
Нед ПрайсФото: statephotos/flickr.com
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Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что в России будет сфабрикован предлог для «вторжения» на Украину, вызвал реакцию российской дипмиссии в Вашингтоне. В посольстве не удивились такому варианту событий. Также на слова Прайса отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, обвинивший Госдеп в отсутствии подтверждений.
Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля. <...> Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла, — сказано в сообщении дипмиссии.
На заявления представителя Госдепартамента отреагировал также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он с иронией отозвался на заявление о невозможности представить доказательства о якобы планах Москвы по антиукраинской агрессии.
Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? — написал Полянский в своём Twitter.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США располагают информацией о планах России использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения на Украину.
Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что сообщение о подготовке Россией видео, которое может быть использовано в качестве повода для вторжения на Украину, основано на данных разведки. При этом часть присутствовавших на мероприятии журналистов — в частности ветеран дипломатического пула, сотрудник агентства Associated Press Мэтт Ли — не поверили Прайсу и попросили привести доказательства.