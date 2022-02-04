В посольстве РФ в США отреагировали на заявления Госдепа о подлоге фактов

Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что в России будет сфабрикован предлог для «вторжения» на Украину, вызвал реакцию российской дипмиссии в Вашингтоне. В посольстве не удивились такому варианту событий. Также на слова Прайса отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, обвинивший Госдеп в отсутствии подтверждений.

Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля. <...> Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла, — сказано в сообщении дипмиссии.

На заявления представителя Госдепартамента отреагировал также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он с иронией отозвался на заявление о невозможности представить доказательства о якобы планах Москвы по антиукраинской агрессии.

Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? — написал Полянский в своём Twitter.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США располагают информацией о планах России использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения на Украину.

Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что сообщение о подготовке Россией видео, которое может быть использовано в качестве повода для вторжения на Украину, основано на данных разведки. При этом часть присутствовавших на мероприятии журналистов — в частности ветеран дипломатического пула, сотрудник агентства Associated Press Мэтт Ли — не поверили Прайсу и попросили привести доказательства.