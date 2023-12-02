«Выбросить на свалку истории»: МИД РФ обратился к США из-за доктрины Монро Посольство РФ: США стремятся вбить клин между Россией и Латинской Америкой

Фото: Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

США тщетно пытаются вбить клин в отношения между Россией и Латинской Америкой, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 200-летия доктрины Монро. В дипмиссии подчеркнули, что подход США в отношениях с Латинской Америкой является «анахронизмом», а американские политические элиты «по инерции» воспринимают регион как свой «задний двор».

Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. <...> В отличие от США, Российская Федерация не предлагает «дружить против кого-то», а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. А администрации следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя доктрину Монро, — написали в дипмиссии.

Доктрину Монро утвердил в 1823 году президент США Джеймс Монро. Документ предполагал принцип «Америка для американцев» и был направлен на недопущение вторжения европейских морских держав в Латинскую Америку. Позднее ключевой целью доктрины стало подавление революционных режимов, неугодных Вашингтону.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что США придают доктрине Монро глобальную проекцию. Он упомянул этот документ в контексте создания странами НАТО по инициативе Вашингтона военно-политических мини-альянсов, в частности AUKUS.