В Портленде протестующие вновь подожгли здание Ассоциации полиции

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Участники протестных акций в американском городе Портленде в очередной раз подожгли офис местной Ассоциации полиции (РРА), а также забросали камнями её сотрудников.

Очередное столкновение между протестующими и полицейскими произошло утром 29 августа. В результате несколько человек из числа последних пострадали. Некоторые демонстранты были задержаны.

В Ассоциации полиции отметили, что офис находится в жилом районе и существует опасность, что огонь с него перекинется на дома. Риск распространения пожара значительно возрастает в засушливую погоду. Тем не менее, в течение нескольких месяцев протестующие уже неоднократно поджигали офис, сообщает РИА новости.

Протесты в Портленде и других американских городах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан. Один из полицейских наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп предложил ввести в Портленд силы Нацгвардии США . Он отметил, что местные власти утратили контроль над ситуацией и их действия угрожают жизни горожан.