ФБР нашло в поместье Трампа секретные документы об Иране и Китае WP: ФБР изъяло в поместье Трампа секретные документы с разведданными об Иране и Китае

Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Секретные документы, изъятые в ходе обыска ФБР в поместье экс-президента США Дональда Трампа, содержали разведданные об Иране и Китае, пишет The Washington Post. По мнению источников издания, по крайней мере в одном из материалов фигурировали сведения о ракетной программе Тегерана.

Собеседники газеты отмечают, что рассекречивание полученной информации позволит раскрыть методы, с помощью которых власти США собирали разведданные, а также установить причастных к этому лиц.

Ранее в ходе обысков в поместье Трампа сотрудники ФБР изъяли около сотни документов разного уровня секретности, включая высший, а также десятки пустых папок из-под конфиденциальных материалов.

В частности, были обнаружены 18 документов с грифом «совершенно секретно», 31 конфиденциальный и 53 секретных материала. Кроме того, у Трампа нашли 43 пустых папки с маркировкой «секретно».

Также у экс-главы государства конфисковали более 11 тысяч несекретных материалов, вырезки из печатной прессы, книги, одежду и подарки.