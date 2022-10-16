В Питтсбурге в результате стрельбы погибли три человека

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В Питтсбурге (штат Пенсильвания) в результате перестрелки погибли три человека, еще один ранен, сообщает Pittsburgh Post-Gazette. Отмечается, что один из погибших скончался на месте, двое погибли позднее. По факту происшествия полиция проводит расследование. Детальные подробности происшествия не раскрываются.

Об инциденте, произошедшем в 300-м квартале Сидар-авеню в Питтсбурге, стало известно 15 октября около 22:00 по местному времени, на место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь. Стрелка обнаружить не удалось.

Подтверждено, что две женщины и один мужчина погибли. Еще один мужчина был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Вечером 4 июня на одной из улиц Филадельфии (штат Пенсильвания) произошла стрельба, в результате которой погибли трое человек, 11 ранены. Жертвами стали двое мужчин и женщина. Согласно официальной информации, причиной смерти стали многочисленные огнестрельные ранения. На месте преступления были обнаружены два пистолета и гильзы.

Ранее 18-летний житель города Ювальде (штат Техас) Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали стрелка.

Позднее президент США Джо Байден выступил с призывом запретить в стране штурмовое оружие и магазины высокой ёмкости. Заявление прозвучало после случаев массовой стрельбы в стране.