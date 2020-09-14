В Пентагоне заявили об отсутствии доказательства «сговора» РФ с талибами

https://static.news.ru/photo/7e0d1868-f701-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Утверждения ряда СМИ о якобы имеющемся сговоре России и талибов, направленном против американских солдат, вновь не нашли подтверждения, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Маккензи уже не впервые комментирует информацию о том, что РФ, якобы, предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих из США в Афганистане. Он уже подвергал эти сведения сомнению в июле 2020 года.

Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня, — сказал генерал в беседе с NBC News.

При этом Маккензи отметил, что «тема не закрыта» и Соединённые Штаты продолжают заниматься поиском доказательств.

The New York Times и Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, заявили, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения ложью. Президент США Дональд Трамп со ссылкой на спецслужбы также сообщил, что эти слухи недостоверны.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердятся обвинения в сговоре с талибами. По его словам, данная тема обсуждалась в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.