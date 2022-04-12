Пентагон назвал Зеленского ответственным за победу на Украине

Пентагон хочет, чтобы Украина вышла победителем из текущей ситуации и впоследствии сохранила свою территориальную целостность, однако этого должен добиться президент страны Владимир Зеленский, заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что США не могут диктовать Киеву, «какой именно должна быть эта победа».

Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей её территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины, — сказал Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Он добавил, что вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса. Такое поведение Киева является причиной возвращения переговоров в тупиковую ситуацию, считает Путин.

К настоящему времени прошло уже несколько раундов переговоров между Украиной и Россией. Последний состоялся в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в озвученных там предложениях Киева содержатся размытые формулировки о некоем «эффективном контроле», а вопросы по Донбассу, Севастополю и Крыму украинская сторона хочет вынести на обсуждение между президентами.