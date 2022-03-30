В Пентагоне заявили о выводе военных кораблей США из Чёрного моря

США вывели из акватории Чёрного моря свои военные корабли, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, это было сделано для недопущения дальнейшей эскалации конфликтной ситуации на Украине. Срок возвращения судов им назван не был, сообщают «Известия».

Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым. Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил, — сказал он.

Кирби пояснил, что решение о возврате кораблей в Чёрное море будет приниматься в зависимости от интересов национальной безопасности США.

24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине, в турецкий корабль в Чёрном море попала «бомба», жертв и пострадавших нет. Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов следовало из Одессы в сторону Румынии. В результате попадания снаряда было повреждено помещение в трюме.

Турция так же предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, Турция выполняла всё, о чём говорится в Конвенции Монтрё и будет так поступать и впредь. При этом Россия имеет право на возвращение своего флота на базу.