В Пентагоне заявили о создании в Германии штаба по поставкам оружия Украине Представитель Пентагона Сингх: США создают в Германии штаб по поставкам оружия Украине

Фото: defense.gov

Заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США создают в Германии группу помощи Украине. Она станет контролировать поставки Киеву вооружений, отметила Сингх на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Сегодня я рада объявить, что министерство обороны создаст Группу помощи Украине, которую мы назовем SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий, — пояснила представитель Пентагона.

Сингх добавила, что в долгосрочной перспективе целью новой штаб-квартиры станет оказание Вашингтоном поддержки Киеву.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что Вашингтон выделяет Украине около $2,5 млн в час. Всего Киеву отправлено $18 млрд, отметил он. Келлог уточнил, что США выделили Украине финансов в два раза больше, чем все страны Европы.