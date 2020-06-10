В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии

https://static.news.ru/photo/4a7f2388-ab52-11ea-b59d-fa163e074e61_660.jpg Кеннет Маккензи Фото: USN/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские военные не будут вечно находиться в Сирии.

Очевидно, что мы не будем там вечно. В какой-то момент нам нужно будет уйти, — отметил представитель Пентагона.

По его словам, военные покинут Сирию, когда выйдет соответствующий приказ. Однако пока Белый дом не сделал такого политического решения, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, российские военные открыли опорный пункт в одном из отелей в южной сирийской провинции Дераа. Официальная цель присутствия — получать информацию о задержанных Дамаском от их родственников.