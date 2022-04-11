В Пентагоне заявили, что системы С-400 слишком сложны для ВСУ

США ищут для Украины ПВО российского производства дальнего действия, однако исключают поставки туда С-400, потому что эта система слишком сложна в использовании для местных военнослужащих, сообщили РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наотрез отказался передавать С-400 Украины, он отметил, что это турецкая собственность.

Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы знают, как применять, — сказал он.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России ракетами «Калибр» уничтожили на окраине Днепропетровска четыре зенитно-ракетных комплекса С-300 и до 25 украинских военнослужащих. Известно, что Украине эти комплексы поставляла Словакия . Отмечается, что поставки совершались тайно.

Позднее словацкий премьер-министр Эдуард Хегер опроверг уничтожение ВС РФ переданных Украине ПВО.