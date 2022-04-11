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США

В Пентагоне заявили, что системы С-400 слишком сложны для ВСУ

20:02, 11 апреля 2022
В Пентагоне заявили, что системы С-400 слишком сложны для ВСУ Фото: mil/vk.com
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США ищут для Украины ПВО российского производства дальнего действия, однако исключают поставки туда С-400, потому что эта система слишком сложна в использовании для местных военнослужащих, сообщили РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наотрез отказался передавать С-400 Украины, он отметил, что это турецкая собственность.

Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы знают, как применять,сказал он.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России ракетами «Калибр» уничтожили на окраине Днепропетровска четыре зенитно-ракетных комплекса С-300 и до 25 украинских военнослужащих. Известно, что Украине эти комплексы поставляла Словакия . Отмечается, что поставки совершались тайно.

Позднее словацкий премьер-министр Эдуард Хегер опроверг уничтожение ВС РФ переданных Украине ПВО.

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