В Пентагоне заявили, что не могут дозвониться до России

Российское военное командование не отвечает на звонки своих американских коллег, несмотря на заинтересованность в контактах со стороны США. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Всё ещё нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали, — рассказал Кирби во время брифинга для СМИ.

Ранее он сообщал о том, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с самого начала спецоперации РФ на Украине пытаются дозвониться до Москвы, однако пока безуспешно.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщал, что американская сторона ежедневно проводит с Москвой тесты деконфликтной линии связи. По словам американского чиновника, российские представители «регулярно поднимают трубку», однако дальнейшие шаги пока не представляются необходимыми.