В Пентагоне заявили, что готовы говорить с представителями МО России

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Глава Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется, сообщили в оборонном ведомстве США, передает РИА Новости. Отмечается, что линии связи между министерствами стран по-прежнему открыты.

Линии связи открыты. И безусловно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями РФ, но и с нашими партнерами. Мы будем поддерживать линии связи открытыми, — сообщили в Пентагоне.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы».

Кроме того, Шойгу поговорил с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. Всем им глава Минобороны РФ сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».

Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории.