В Пентагоне заявили, что Вашингтон не хочет смены власти в России Замглавы Пентагона Каль: Вашингтон не ставит задачу сменить режим в России

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Вашингтон не стремится к смене режима политической власти в России, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль на конференции национальной безопасности страны CNAS. Он подчеркнул, что Штаты прежде всего хотят убедиться, что Киев может себя защитить, а заодно нанести Москве ущерб из-за того, что она развернула спецоперацию в Донбассе, передает РИА Новости.

Наша цель — это не смена режима в России. Цель прежде всего в том, чтобы убедиться в способности Украины себя защищать, — сказал Каль.

По его словам, благодаря господству США в мировой финансовой системе, Вашингтону удалось ввести против России санкции, которые смогут отбросить страну на 15 лет экономического развития. Каль подчеркнул, что влияние санкций только начинает сказываться.

Ранее об аналогичных целях заявляла глава британского МИД Лиз Трасс. Она отметила, что действия Запада направлены на ослабление позиций Москвы в свете событий на Украине. Британский министр добавила, что не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости дать России путь выхода из украинского кризиса.