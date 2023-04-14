В Пентагоне захотели пересмотреть политику допуска к секретной информации Остин приказал проанализировать процедуры допуска к разведданным для предотвращения утечек

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поручил своему заместителю провести проверку механизма доступа к секретным данным США для предотвращения новых утечек, сообщается на официальной странице министерства. Он добавил, что «без колебаний примет» любые дополнительные меры, которые позволят защитить секретные данные государства. Министр обороны пообещал оказать любую поддержку со стороны его ведомства для расследования произошедшей утечки секретных документов.

Я поручаю заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку наших процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля в министерстве, ради предотвращения повторения подобных инцидентов, — сказал Остин.

Он выразил свою благодарность ФБР и Министерству юстиции США за оперативное задержание подозреваемого по делу об утечке секретных документов Пентагона.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.