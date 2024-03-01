В Пентагоне захотели переговоров с Россией Пентагон: США хотят переговоров по стратегической стабильности с Россией

Фото: U.S. Air Force photo by Wendy Day, 452 Air Mobility Wing/ Public Affairs

Министерство обороны США хотело бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон. По его словам, такого же Штаты хотели и от Китая, однако следует быть реалистами.

Я совершенно точно сторонник договоров. Но все должны следовать правилам. Так что да, я бы хотел, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с нами переговоры [по контролю над вооружениями]. Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась [к этим переговорам]. Но я также реалист и понимаю, что это может произойти, а может и нет. Поэтому как командир я должен понимать, как мне построить силы, <...> если этого не произойдет, — резюмировал Коттон.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Россия не может вести с США переговоры о стратегической стабильности, поскольку в Вашингтоне хотят поражения Москвы. У американской стороны в этом плане есть противоречия: в частности, Белый дом не может определиться, чего хочет: стратегической стабильности или стратегического поражения Кремля, добавил член Совфеда.

До этого президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности. При этом российский лидер отметил, что сейчас стране приходится иметь дело с государством, которое открыто заявляет о намерении нанести «стратегическое поражение» РФ на поле боя.