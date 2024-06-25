В Пентагоне высказались об ударе ВСУ по Севастополю Пентагон — об ударе ВСУ по Крыму: США не хотят гибели гражданских лиц

Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/Global Look Press

Патрик Райдер

США не хотят гибели гражданского населения, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ответ на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины по Севастополю ракетами ATACMS. По его словам, американское оборонное ведомство намерено обсудить вопрос жертв среди мирных жителей с украинской стороной, передает ТАСС.

Конечно, как я понимаю, это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что не хотим гибели гражданских лиц, — сказал Райдер.

В то же время он отказался комментировать предоставление ВСУ разведданных для выбора целей со стороны американских военных, переадресовав его Киеву. Также представитель Пентагона заявил, что у ведомства нет сведений о гибели гражданских лиц при атаке на Севастополь.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе в Крыму. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двух детей.

Минобороны России заявляло, что ответственность за трагические события в Севастополе несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Москва не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.