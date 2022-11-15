В Пентагоне высказались о возможном замедлении поставок оружия Украине Пентагон: зима не помешает направлять Украине оружие

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон будет направлять в Киев военную помощь «так долго, как потребуется». По его словам, наступление зимы никак не повлияет на график поставок оружия, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что так неназванный представитель Минобороны США ответил на вопрос о возможном из-за зимы замедлении поставок.

Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя, и мы готовы делать это так долго, как потребуется, — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США создают в Германии группу помощи Украине. Она станет контролировать поставки Киеву вооружений. Сингх добавила, что в долгосрочной перспективе целью новой штаб-квартиры станет оказание Вашингтоном поддержки Киеву.