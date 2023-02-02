Лавров назвал явкой с повинной заявления Нуланд о «Северных потоках» Лавров: Нуланд совершила признание, обрадовавшись взрывам на газопроводе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота работает по позициям ВСУ из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) на Херсонском направлении

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая позитивно оценила остановку работы «Северных потоков», передает РИА Новости. Глава дипмиссии посчитал эти заявления Нуланд признанием со стороны США в причастности к происшествию на трубопроводе.

Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила, — заявил Лавров.

Ранее Лавров счел забавным признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд в радости из-за провокации на «Северных потоках». По словам дипломата, в ходе выступления в конгрессе представитель Госдепа также обмолвилась, что вместе с ней положительные эмоции по поводу взрывов на трубопроводах испытывают сенаторы и другие политики США.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии.

Ранее Нуланд предположила, что конфликт на Украине все равно перешел бы в стадию военизированной эскалации, даже если в ЕС не отклонили бы санкции против «Северного потока — 2». Она позитивно высказалась по поводу разрушения российского газопровода водах Европы.