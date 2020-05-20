В Пентагоне спрогнозировали новую вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/d9e9832e-9a9a-11ea-a22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Global Look Press

Пандемия коронавируса может продолжаться месяцы, так как эффективная вакцина против инфекции не будет доступна по меньшей мере до лета 2021 года. Такой прогноз на ситуацию содержится во внутреннем документе американского оборонного ведомства.

В записке для главы Пентагона Марка Эспера, которая оказалась в распоряжении Task & Purpose, отмечается, что внимание военных США должно быть сосредоточено на возобновлении критически важных миссий, повышении уровня активности и проведении необходимых подготовительных мероприятий, если в 2020 году произойдёт значительная вспышка COVID-19.

Нам предстоит долгий путь с реальной возможностью возрождения коронавируса, — приводит издание выдержку из документа.

По словам источника Task & Purpose в Пентагоне, в записку могут быть внесены изменения, она не была официально выпущена. Представитель Министерства обороны США заявил, что документ устарел, отказавшись предоставить другую информацию о нём.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп назвал липовым исследование, в котором эксперты предупредили о рисках применения противомалярийного препарата от коронавируса. По словам лидера Штатов, «Гидроксихлорохин» давали людям, «готовым умереть» от проблем с сердцем или в силу преклонного возраста.