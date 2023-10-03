В Пентагоне сообщили, когда смогут передать ВСУ ракеты ATACMS Пентагон заявил о готовности передать Киеву ATACMS после одобрения Байдена

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, когда президент США Джо Байден даст на это свое согласие, сообщает Bloomberg. Как заявил агентству помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, в Пентагоне давно готовы к такому развитию событий.

Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае, если президент решит это сделать, — заявил Буш.

Агентство уточняет, что ATACMS способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов. Дальность полета таких ракет составляет от 25 до 300 км. По словам Буша, украинские военные смогут запускать до шести ATACMS одновременно, используя уже имеющиеся у них пусковые установки.

22 сентября президент США Джо Байден одобрил передачу Киеву небольшой партии ракет ATACMS. По данным канала, хозяин Белого дома уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не будут применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Чиновник указал, что у Киева есть соглашение с США по этому вопросу.