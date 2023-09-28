В Пентагоне решили применять 3D-печать для починки военной техники

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Пентагон намерен задействовать технологию 3D-печати для ремонта оборудования и замены деталей военной техники, сообщает издание Defense News со ссылкой на замдиректора Управления программы производственных технологий Минобороны США Кита ДеВриса. По его словам, напечатанные с помощью 3D-принтера детали могут стать «одноразовыми» запчастями при ремонте самолетов и другой техники. Он подчеркнул, что такая инициатива ускорит процесс замены деталей.

Мы хотим рассматривать аддитивные технологии (3D-печать. NEWS.ru) как инструмент, который всегда под рукой, и мы хотим применять его именно там, где это потребуется, — сказал ДеВрис.

Чиновник отметил, что Пентагон и производители должны «обдуманно и очень ограниченно» подойти к вопросу о замене традиционных методов 3D-печатью.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украина стала печатать самодельные боеприпасы на 3D-принтере. По его данным, еженедельно создается около тысячи пластиковых корпусов. Самодельные боеприпасы при этом не являются прямой заменой изготовленным на заводе, однако у них есть свои преимущества, в частности низкая стоимость.