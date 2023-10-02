В Пентагоне рассказали, сколько денег у них осталось для помощи Украине WSJ: у Пентагона осталось $5,2 млрд на помощь Украине

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В настоящее время Пентагон располагает $5,2 млрд для оказания военной помощи Украине, об этом изданию The Wall Street Journal рассказали несколько анонимных представителей американского военного ведомства. По их словам, при нынешних затратах указанного объема средств хватит примерно на шесть месяцев. Издание также уточняет, что эти деньги — остатки средств, выделенных на поддержку Киева год назад.

По словам собеседников WSJ, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете США Киеву не угрожает, но текущая ситуация может сказаться на планировании. Кроме того, средств не хватит на финансирование операций Вооруженных сил Украины до принятия следующего американского бюджета.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского парламента закон о продлении финансирования федерального правительства сроком на 45 дней, до 17 ноября. Таким образом в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. Она могла привести к увольнениям и отправке в неоплачиваемый отпуск сотен тысяч госслужащих и прекращению действия целого ряда государственных программ. При этом в документ не был включен пункт о помощи Украине.

До этого отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон предупредил, что в случае если Вашингтон откажется от дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву, для Украины это будет крахом. По его словам, в этом случае ВСУ не смогут продолжать контрнаступление.