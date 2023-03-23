США поставят Украине танки Abrams из запасов Пентагона Остин заявил, что США поставят Украине танки Abrams из запасов Пентагона

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Загрузка боекомплекта в танк Abrams

США будут поставлять Украине танки Abrams из уже имеющихся запасов Пентагона, а не производить новые, как предполагалась раньше, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. По его словам, на отправку Киеву трех десятков новых Abrams M1A2 ушло бы около года.

Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки, — сказал Остин.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

Ранее сообщалось, что США решили передать Вооруженным силам Украины более старую версию танков Abrams — М1А1. Это решение позволит ускорить передачу бронемашин Киеву. ВСУ смогут получить танки уже осенью 2023 года.

M1A2 имеет более новую цифровую систему наведения, которая делает его более боеспособным танком, но и его обслуживание потребовало бы больших затрат и большего времени обучения. Еще в конце января Пентагон подтвердил, что у него нет лишних танков новой модификации для отправки их Киеву.