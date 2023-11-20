В Пентагоне рассказали об отношении к стратегии сдерживания атак на ВС США WP: Пентагон разочарован увеличением числа атак на военные базы США

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В Пентагоне разочарованы тем, что стратегия Белого дома по противодействию связанным с Ираном вооруженным формированиям не помогает сдерживать атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимных представителей ведомства. Источники издания указывают, в частности, на «непоследовательность» избранной стратегии и жалуются на ее неэффективность.

Нет четкого понимания того, что именно мы пытаем сдержать. Мы стремимся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Что ж, это явно не работает, — подчеркнул один из собеседников WP.

Издание напомнило, что с момента обострения палестино-израильского конфликта вооруженные силы США в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ракетным обстрелам и атакам беспилотников, принадлежащим, по мнению Вашингтона, проиранским группировкам. К настоящему времени атакам подверглись 10 американских военных баз в двух странах, в результате чего пострадали более 60 человек.

При этом в Пентагоне, по информации WP, фактически не видят достойных альтернатив предпринятым Белым домом шагам. По мнению представителей оборонного ведомства, прямые удары по Ирану повлекут за собой серьезную эскалацию в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены американские войска, полагают в Минобороны США.

Члены шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» 17 ноября сообщили об обстреле контролируемой военнослужащими США военной базы в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии. В организации заявили, что атака стала ответом на «преступления, совершаемые против народа в секторе Газа» при поддержке США.