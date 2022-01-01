В Пентагоне заявили о консультациях с союзниками из-за пусков ракет КНДР Пентагон: пуски ракет КНДР не представляли угрозы для США и союзников

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пуски ракет в КНДР не представляли прямой угрозы для территории Соединенных Штатов и их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США, которое привел ТАСС. В Пентагоне сообщили, что в свете последних событий проводят консультации с союзниками и партнерами. Американские военные подчеркнули, что пуски, осуществленные за последние сутки, подчеркивают дестабилизирующее воздействие, которое имеют программы КНДР по разработке баллистических ракет и ядерного оружия

Мы знаем о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, — заявили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.

В Пентагоне подчеркнули «нерушимую» приверженность обороне Южной Кореи и Японии.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что баллистическая ракета, запущенная КНДР в новогоднюю ночь, пролетела 350 км и достигла максимальной высоты в 100 км, упав в Японском море. Перед этим, 31 декабря, КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет малой дальности из пригорода Пхеньяна. По данным МО Японии, характеристики дальности и высоты полета ракет были аналогичные, они также упали у восточного побережья Корейского полуострова.

Также Минобороны Южной Кореи 31 декабря сообщало, что дроны КНДР, которые вторглись в воздушное пространство республики 26 декабря, не смогли получить важную информацию

1 января ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать разработку новых межконтинентальных баллистических ракет для возможности ответного ядерного удара.