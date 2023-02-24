В Пентагоне рассказали, каким видят конец конфликта на Украине Шеф Пентагона Остин предположил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Фото: MAGO/Eero Vabamagi/Global Look Press

Ллойд Остин

Шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN предположил, что конфликт на Украине завершится мирными переговорами. Он добавил, что Вашингтон будет помогать Киеву, пока тот пытается «получить контроль над территориями государства» и пока ВСУ ведут сражения.

Вероятнее всего, это закончится какими-то переговорами, — заявил глава американского военного ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон готов участвовать в любых переговорах по Украине для достижения мирных договоренностей.

США давно заявляли <...>, что мы готовы к участию в любых конструктивных дипломатических усилиях с целью остановки российской агрессии против Украины, — сказал глава Госдепа.

Ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления. По его словам, после отстранения Остина ему нужно предъявить официальные обвинения.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что мир в настоящее время оказался как никогда близок к глобальному конфликту и виноват в этом, по его словам, «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с Джо Байденом.