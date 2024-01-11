В Пентагоне раскрыли подробности госпитализации Ллойда Остина Представитель Пентагона Райдер: дату выписки Остина из больницы еще не назначили

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Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему остается в больнице, дата выписки все еще не назначена, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, которые цитирует РИА Новости, министр находится в контакте с военным руководством страны.

Министр Остин в настоящее время остается госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии, — отметил Райдер.

Остин уже провел разговор с главой центрального командования, генералом Эриком Куриллой. Также шеф Пентагона побеседовал с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает как можно скорее вернуться к работе. Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида позднее объявил, что у Ллойда Остина диагностирован рак простаты.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что Остин не покинет свой пост из-за уже начавшейся избирательной кампании президента США Джо Байдена перед президентскими выборами. По словам аналитика, кто бы ни занимал эту должность, напряженные российско-американские отношения останутся неизменными.