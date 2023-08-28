В Пентагоне раскрыли общее число отправленных Украине снарядов с начала СВО Пентагон: Вашингтон за полтора года передал Киеву свыше 3 млн ракет и снарядов

Фото: defense.gov

США передали Украине более трех миллионов реактивных снарядов, ракет, минометных и артиллерийских боеприпасов за те полтора года, что идет спецоперация, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. В ходе выступления на оборонной конференции в Вашингтоне она пояснила, что объем военной помощи, предоставленной Киеву Соединенными Штатами, превышает $43 млрд. Хикс добавила, что Белый дом дополнительно запросил у конгресса еще $21 млрд и $13 млрд на поставки оружия и боеприпасов, передает РИА Новости.

За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 млн реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов. <...> Белый дом запросил у конгресса дополнительно $21 млрд для Украины, в том числе $13 млрд — на поставки вооружения и боеприпасов, — сказала Хикс.

10 августа администрация Белого дома запросила у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на оказание экстренной военной помощи Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым странам в сфере экономики и безопасности.

По данным издания The Washington Post, Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.