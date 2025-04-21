В Пентагоне раскрыли новые детали о скандале с чатом Signal Представитель Хегсета Парнелл опроверг сообщение об утечках данных в чате Signal

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Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг сообщение The New York Times о том, что министр обороны США Пит Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором были его супруга, брат и адвокат. Он также отметил в соцсети X, что публикация NYT основана на словах уволенных на прошлой неделе сотрудников ведомства, у которых, вероятно, «есть мотив» помешать реализации повестки Минобороны США и президента страны Дональда Трампа.

Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы они ни пытались изложить эту историю, — написал Парнелл.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет оказался в центре внимания после того, как отправил конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат с женой и братом. Переписка в мессенджере Signal была создана самим чиновником и включала его двух родственников и сотрудников из личного и профессионального круга.

Для доступа к чату министр использовал свой личный телефон, а не служебный. В администрации США подчеркнули, что в чате не передавали сообщения, угрожающие национальной безопасности.