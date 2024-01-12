В Пентагоне раскрыли новую информацию о состоянии Остина В Пентагоне сообщили, что Ллойд Остин идет на поправку

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин идет на поправку, сообщил официальный представитель ведомства Патрик Райдер в интервью телеканалу MSNBC. Он добавил, что министр лично руководил ударами по Йемену, однако конкретной даты выписки назвать не смог. Также шеф Пентагона уже общался с президентом США Джо Байденом, добавил Райдер.

Он активно отслеживал и руководил ударами. <...> Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем он отдал приказ о проведении этих ударов, — сообщил представитель ведомства.

Шеф Пентагона был госпитализирован 1 января. Это связано с осложнениями после операции, в ходе которой ему провели удаление части простаты из-за диагностированного рака. Сообщалось, что первичное обследование выявило у Остина инфекцию мочевыводящих путей.

Телеканал CNN также передавал, что ударами по территории Йемена руководил лично министр. Со ссылкой на чиновника вещатель уточнил, что Остин удаленно контролировал атаки. Ему предоставили «полный набор защищенных средств связи», добавил источник.