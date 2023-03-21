В Пентагоне раскрыли местонахождение сбитого над Черным морем беспилотника Пентагон: США считают, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне

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Беспилотник MQ-9 Reaper

По мнению США, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, которые приводит РИА Новости, ведомство не может подтвердить сообщения СМИ о том, что российским военным удалось собрать фрагменты аппарата, оставшиеся на поверхности.

Как я упоминал раньше, по нашим оценкам, MQ-9, когда он разбился, ушел очень глубоко и не был поднят, — сказал Райдер.

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По данным Минобороны РФ, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Россией с начала спецоперации на Украине. Обломки БПЛА были обнаружены в море на глубине одного километра в 60 километрах от Севастополя.

По словам представителей США, в крушении беспилотника виноваты пилоты истребителя ВВС РФ Су-27, один из которых, согласно утверждению американской стороны, сбросил топливо на MQ-9 и задел его винт. Версия российской стороны гласит, что дрон упал в результате резкого маневрирования.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.