По мнению США, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, которые приводит РИА Новости, ведомство не может подтвердить сообщения СМИ о том, что российским военным удалось собрать фрагменты аппарата, оставшиеся на поверхности.
Как я упоминал раньше, по нашим оценкам, MQ-9, когда он разбился, ушел очень глубоко и не был поднят, — сказал Райдер.
Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По данным Минобороны РФ, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Россией с начала спецоперации на Украине. Обломки БПЛА были обнаружены в море на глубине одного километра в 60 километрах от Севастополя.
По словам представителей США, в крушении беспилотника виноваты пилоты истребителя ВВС РФ Су-27, один из которых, согласно утверждению американской стороны, сбросил топливо на MQ-9 и задел его винт. Версия российской стороны гласит, что дрон упал в результате резкого маневрирования.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.