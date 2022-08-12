В Пентагоне рассказали о своей роли в действиях украинских военных В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия

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Штаб-квартира Министерства обороны США - Пентагон

США не участвуют в принятии решений украинских военных и не указывают им, как нужно вести боевые действия с Россией, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости. В американском ведомстве отметили, что цели для ударов определяет Киев, в то время как Вашингтон оказывает только военную и финансовую помощь.

Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться, — сообщили в Пентагоне.

Ранее стало известно, что очередной пакет поддержки в области безопасности со стороны США в адрес Украины составит $1 млрд и станет одним из крупнейших к настоящему времени. Так, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров М113. Пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО, или они будут размещены там до поставок новых установок.

В июле сообщалось, что в 2021 году семь из 11 ежегодных курсов для подготовки сержантского состава украинских войск вели инструкторы из Швеции, Литвы, Канады и еще нескольких стран — членов НАТО. В программу подготовки входили элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в Североатлантическом альянсе. Курс лидерства базового уровня проводился в соответствии с натовскими правилами управления подразделениями на тактическом уровне TLP.