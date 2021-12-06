В Пентагоне прошло совещание по ситуации на границе РФ и Украины
Глава Пентагона провёл совещание по ситуации на границе РФ и Украины
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:06, 06 декабря 2021
Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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В Пентагоне прошло совещание, на котором обсуждалась ситуация на границе РФ и Украины. Его провёл министр обороны США Ллойд Остин. В совещании принимали участие представители военного командования страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Я могу сказать, что министр председательствовал на встрече, которая состоялась сегодня утром с ключевыми фигурами в министерстве, включая председателя Объединённого комитета начальников штабов <...>, для обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России, — сказал Кирби.
Совещание состоялось накануне переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано на 7 декабря в формате видеоконференции.
Ранее в Белом доме заявили о том, что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. При этом в американской администрации отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.