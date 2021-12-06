В Пентагоне прошло совещание по ситуации на границе РФ и Украины

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Соединённые Штаты Америки объявляют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушения прав человека властями КНР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены примут участие в соревнованиях, но страна не станет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду, передаёт РИА Новости.

Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Джо Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года, —...