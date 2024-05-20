В Пентагоне прокомментировали крушение вертолета с Раиси Остин: смерть Раиси не дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке

Фото: West Asia News Agency/REUTERS

Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне пока не видят прямой угрозы для региональной безопасности на Ближнем Востоке после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает РИА Новости. Он отметил, что американские вооруженные силы следят за ситуацией. Остин также уточнил, что точные данные о причинах смерти Раиси пока отсутствуют.

Что касается наших сил и боеготовности, то мы продолжаем следить. В настоящее время я не вижу влияния на более широкую региональную безопасность, — заявил он на брифинге в Пентагоне.

Вертолет Bell-212 американского производства, на котором летели Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Джума-мечети в Тебризе Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также экипаж и охранник, разбился 19 мая. Это произошло в горах города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Предполагается, что причиной крушения стала техническая неисправность летательного аппарата, пишет иранское информационное агентство IRNA. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу рассказал, что воздушное судно перед жесткой посадкой не подавало никаких тревожных сигналов. По его словам, система передачи аварийных сообщений отсутствовала или была отключена.