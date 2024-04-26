В Пентагоне признали провал одного вида американского оружия на Украине TWZ: замглавы Пентагона заявил о неудачной поставке оружия на Украину

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Заместитель главы Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного США на Украину оружия, пишет издание The War Zone. Уточняется, что речь может идти об «умных» бомбах GLSDB.

Хотя название и не указано, GLSDB, как известно, является единственной системой вооружения, которую Украина получила из Соединенных Штатов и которая соответствует полному описанию от Лапланта, — указал The War Zone.

Автор статьи напомнил слова Лапланта, заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению, во время его выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Чиновник тогда констатировал, что поставленные Киеву боеприпасы класса «воздух — земля», переделанные для наземного запуска, плохо зарекомендовал себя из-за работы российской РЭБ и других факторов. В результате, заключил он, ВСУ были вынуждены от них отказаться.

Ранее стало известно, что правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины. Власти готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до $6 млрд.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби информировал, что часть передаваемого США Украине оружия находится на территории Польши. Его могут передать киевским властям уже в течение нескольких дней. В то же время поставка других вооружений займет у Вашингтона больше времени, добавил Кирби.