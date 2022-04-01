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В Пентагоне поменялся глава центрального командования

Главой центрального командования Пентагона назначили Майкла Куриллу
00:51, 02 апреля 2022
В Пентагоне поменялся глава центрального командования Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Пентагон сменился глава центрального командования (CENTCOM). Новым руководителем стал Майкл Курилла. Он заменил ушедшего в отставку Кеннета маккензи. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия, — говорится в сообщении Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что руководство центральным командованием является тяжёлой миссией и Курилла к этому готов.

CENTCOM представляет собой одно из 11 подразделений министерства обороны США. Оно отвечает за работу на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что согласно актуальной стратегии национальной безопасности Пентагона, ведомство назвало Россию «острой угрозой». Отмечается, что этому предшествовало решение Москвы начать специальную операцию на Украине. В документе также указано, что КНР является «постоянным соперником»

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