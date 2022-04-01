В Пентагоне поменялся глава центрального командования

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Попавшие под санкции российское бизнесмены пытаются обойти введённые рестрикции, в том числе переводя активы в другие юрисдикции. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters руководитель рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против России федеральный прокурор Эндрю Адамс.

Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где <...>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее...