В Пентагоне подтвердили выводы о том, что в Польше упала украинская ракета

Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеющаяся у США информация подтверждает выводы польских властей, что упавшая на территории страны ракета является украинской. Однако, отметил Остин в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в дистанционном режиме очередного заседания созданной странами Запада группы, занимающейся координацией поставок оружия Украине, расследование еще продолжается, пишет ТАСС.

Так глава Пентагона прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской.

Во-первых, расследование еще продолжается, Польша проводит его. Мы помогаем всеми возможными способами. Там находятся наши эксперты, они помогают польскому руководству, — сказал Остин.

Он отметил, что США пребывают «в полной уверенности», что Польша в силах самостоятельно провести расследование. И пока оно не завершено, выводы делать рано.

Мы не станем забегать вперед в том, что касается расследования. Но наша информация подтверждает то, что ранее заявил президент [Польши Анджей] Дуда, его предварительные оценки. То, что это, вероятнее всего, произошло из-за украинской ракеты ПВО, — заявил глава американского Минобороны.

Ранее представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон заявила, что вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.