В Пентагоне подтвердили расширение программы подготовки военных ВСУ Пентагон подтвердил расширение программы подготовки военных ВСУ

Фото: US Marines/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США расширят программу боевой подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Добавится обучение ведению боя, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Министерство обороны объявляет о том, что мы расширим проводимую США подготовку ВСУ, в которую будут включены совместные маневры и ведение общевойскового боя, — сказал бригадный генерал ВВС США.

Райдер добавил, что также увеличится масштаб обучения военных ВСУ по использованию специализированного оборудования. Ожидается, что в месяц американские специалисты смогут натренировать до 500 украинских военных.

Обучение начнется с января на американских военных базах в Германии, уточнил Райдер.

Ранее издание Washington Post заявило, что Пентагон в ходе расширения программы обучения украинских войск хочет научить тысячи военных ведению «изощренных кампаний» в отношении российской армии. План обучения позволит тренировать бойцов ВСУ в Германии на деньги, выделенные Киеву Вашингтоном.