В Пентагоне подсчитали, сколько потратили на поддержку Украины Пентагон потратил на поддержку Украины почти $6 млрд

Фото: U.S. Marine Corps

Пентагон опубликовал отчет о военной поддержке Украины, передает РИА Новости. Согласно ему, военное ведомство выделило $5,6 млрд на помощь Киеву. В частности, на эту сумму Украине передали тысячи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), гаубиц и снарядов к ним, а также военную технику.

Согласно отчету, оборонное ведомство США отправило Киеву более 1,4 тысячи ПЗРК Stinger и более 6,5 тысячи ПТРК Javelin. Кроме того, Украина получала порядка 20 тысяч противотанковых комплексов других типов.

Пентагон также поставил Киеву 155-миллиметровые гаубицы в количестве 126 единиц и 260 тысяч снарядов к ним. Вдобавок к этому, военное ведомство США отослало 108 тактических машин для буксировки таких артиллерийских орудий.

Минобороны США обеспечило Украину и авиатехникой. Так, согласно отчету, ей направили более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade и 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost. Кроме того, Киев получил 20 вертолетов Ми-17.

Помимо этого, Пентагон поставил Украине 200 бронетранспортеров M113, более семи тысяч единиц стрелкового оружия и более 50 миллионов патронов к нему. Вашингтон обеспечил ВСУ и противокорабельными крылатыми ракетами наземного базирования «Гарпун».

Военное ведомство позаботилось и о солдатах и офицерах украинской армии. Оно направило им порядка 75 тысяч комплектов бронежилетов и касок, а также средства химической, радиологической и биологической защиты и медицинские принадлежности. ВСУ имели возможность пользоваться защищенными системами связи, получили взрывчатку, «тысячи» приборов ночного видения и услуги спутниковой связи. Отдельной строкой в отчете идет финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания поставленных агрегатов.

Судя по последнему абзацу отчета, США намерены продолжить работу с «союзниками и партнерами» для определения и предоставления Киеву дополнительных ресурсов «в целях самозащиты».

В мае президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму 40 миллиардов долларов. Согласно документу, Вашингтон сможет поставлять Киеву оружие по упрощенной схеме. В последний раз практика ленд-лиза применялась по отношению к СССР в эпоху Второй мировой войны.