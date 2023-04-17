В Пентагоне пересмотрят работу с секретными материалами Глава Пентагона поручил пересмотреть обращение с секретными данными за 45 дней

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

В Пентагоне проведут всеобъемлющий пересмотр процесса обращения с секретными данными. Соответствующее распоряжение дал министр оборонs США Ллойд Остин. Рекомендации по итогам пересмотра появятся через 45 дней. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит ТАСС.

Министр ранее поручил заместителю министра обороны США по разведке <...> провести всеобъемлющий пересмотр методов обращения ведомства с секретными данными. Через 45 дней ему предоставят первоначальные выводы и рекомендации по улучшению политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации, — сказала Сингх.

Она также добавила, что Пентагон продолжает свое взаимодействие с Белым домом, конгрессом и союзниками Вашингтона на самом выском уровне.

Ранее в США был задержан 21-летний Джек Тейшейра по подозрению в сливе данных Пентагона. Он служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Также он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.

По данным агентства Reuters, речь может идти об одной из самых масштабных случаев утечки информации с момента публикации на сайте WikiLeaks в 2013 году более 700 тысяч документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм.