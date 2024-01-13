В Пентагоне озвучили цель нового ракетного удара по Йемену Пентагон: новый удар США по Йемену был нацелен на радарную установку хуситов

Фото: U.S. Navy/Sean Ianno

Целью нового ночного удара США по Йемену была радарная установка хуситов, сообщила пресс-служба центрального командования Пентагона. Атака была произведена с помощью ракеты «Томагавк», запущенной с американского эсминца, передает РИА Новости.

В 3.45 по времени Саны (совпадает с мск — ред. NEWS.ru) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене, — уточнило командование.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене. По его словам, «все, что президент делает, это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта»

При этом военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что военная мощь хуситов на порядок превосходит возможности палестинского движения ХАМАС, поэтому Вашингтону придется очень щедро выделять и расходовать и без того ограниченный запас боеприпасов. Дандыкин отметил, что у США уже недостаточно возможностей помогать всем своим союзникам и при этом продолжать атаки на Йемен.

До этого командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич сообщил, что Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям в Йемене. По его словам, для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.