В Пентагоне озадачились популярностью БПЛА в конфликтах и открыли школу WSJ: в США открыли школу по обучению военных управлению беспилотниками

Фото: Sgt. Thomas Calvert/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США открыли специализированную школу для обучения военнослужащих управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщает The Wall Street Journal. В репортаже издания отмечается, что в последнее время дроны стали настолько распространены в военных конфликтах, что Пентагон решил систематизировать подготовку солдат к работе с ними.

Вооруженные противостояния меняются очень быстро. Мы пытаемся обучить как можно больше людей, — сказал WSJ директор школы полковник Мосеф Сауда.

Автор материала отметил, что небольшие по габаритам БПЛА дешевы, а потому коммерчески доступны, к тому же разработчики их постоянно модернизируют. Он также привел в пример конфликты на Украине и в секторе Газа, где дроны применяются активно.

На кадрах, снятых WSJ на территории школы, видно, что помимо управления БПЛА, американских солдат учат их сбивать. Кроме того, инструкторы показывают, как приземлять дроны с помощью радиоэлектронных радаров.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал, что у России в зоне СВО есть оружие, не имеющее аналогов в мире, ни одна страна в мире не может его повторить. По словам эксперта, речь идет о невидимых для тепловизоров беспилотниках «Ланцет», которых начиняют элементами искусственного интеллекта.