В Пентагоне ответили на вопрос о возвращении Ллойда Остина Пентагон: когда Остин выйдет с удаленки еще неизвестно

Фото: Joseph Clark/Dod/Global Look Press

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

Министр обороны США Ллойд Остин продолжает работать в удаленном формате, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге. Ответить на вопрос одного из журналистов о сроках его полноценного возвращения она не смогла.

У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее, — заявила Сабрина Сингх.

Также у нее спросили о планах Остина прийти в Конгресс США, чтобы ответить на вопросы законодателей в связи с его госпитализацией. Сингх отметила, что в настоящий момент таких планов нет, но ведется постоянное взаимодействие с партнерами в конгрессе.

Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Это связано с осложнениями после операции, в ходе которой ему провели удаление части простаты из-за диагностированного рака. По имеющимся данным, первичное обследование выявило у Остина инфекцию мочевыводящих путей. При этом телеканал CNN передавал, что ударами коалиции во главе с США по территории Йемена руководил лично министр обороны с больничной койки. Со ссылкой на чиновника вещатель уточнил, что Остин удаленно контролировал атаки. Для этого ему предоставили «полный набор защищенных средств связи».