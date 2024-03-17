В Пентагоне ответили на разрыв Нигером соглашения с США Пентагон: США находятся в контакте с Нигером по разрыву военного соглашения

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

США знают о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения, заявил официальный представитель Пентагона. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон поддерживает контакт с Ниамеем по этому вопросу.

Нам известно о сообщении, которое опубликовал Национальный совет по охране родины <...>. Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности, — заявили в военном ведомстве США.

Ранее ряд СМИ сообщил, что захватившие власть в Нигере мятежники расторгли военное соглашение с США, которое допускало присутствие американских военных на территории страны. Причины этого шага не раскрываются.

При этом известно, что решение было принято после визита в страну американских чиновников. Делегация состояла из госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и главы Африканского командования вооруженных сил генерала Майкла Лэнгли.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер передавал, что правительство Зимбабве в феврале выдворило из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию (USAID), курировавших оценку демократии, прав человека и управления. По его словам, это произошло принудительно, а перед этим они долгое время подвергались неподобающему обращению.