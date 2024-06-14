В Пентагоне ответили Путину на мирное предложение по Украине Остин: Путин не вправе ставить Украине условия о мире

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Ллойд Остин

Президент РФ Владимир Путин не вправе диктовать Киеву условия мира, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости. По его словам, российский лидер мог бы «сегодня» остановить конфликт. Остин также призвал Путина вывести российские войска с «украинской суверенной территории».

Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе ставить условия Украине, что она должна делать для достижения мира, — сказал Остин.

Сегодня, 14 июня, Путин заявил, что перед началом мирных переговоров войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение Путина по Украине мирным. По словам Столтенберга, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с оккупированной ею территории.