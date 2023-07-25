В Пентагоне отреагировали на атаку украинских беспилотников на Москву Пентагон после атаки БПЛА на Москву: США помогают Украине защищаться внутри страны

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США предоставляют Киеву оружие для защиты внутри границ страны. Так он прокомментировал атаку беспилотников на Москву в эфире Fox News.

Что касается сообщений такого типа — об атаке беспилотников вне Украины, — я предоставлю говорить на эту тему украинцам. Могу сказать, что наша позиция — фокусироваться на 100% на предоставлении украинцам оборонной помощи, необходимой им для защиты страны внутри ее границ, — подчеркнул бригадный генерал ВВС США.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее по этому же поводу заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 июля заявил, что в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. В Минобороны России отметили, что была пресечена атака двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков объяснил появление беспилотников над Москвой ограниченным использованием средств радиоэлектронной борьбы. Путь к безопасности столицы — выполнение целей СВО на Украине, подчеркнул журналист. По его мнению, если говорить о пути к безопасности, речь должна вестись о победе в зоне СВО, где российские военные бьются за каждый метр — их надо обеспечить, вооружить и подготовить.