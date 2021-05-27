В Пентагоне отказались называть Россию врагом

https://static.news.ru/photo/d02370de-7aab-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

В Пентагоне не называют Россию «врагом». Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Никто не вешает ярлык «враг» на Россию... Это не тот термин, который мы используем касательно России, — сказал Кирби.

Так он прокомментировал вопрос о российско-сербских военных учениях. По словам Кирби, он не может говорить об учениях детально, поскольку не располагает необходимой информацией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сербии пойдут совместные учения военных инженеров двух стран. Они пройдут на сербской территории и продлятся до 11 июня.

Ранее в Пентагоне предупредили о росте влияния РФ на Ближнем Востоке.