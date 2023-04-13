В Пентагоне оправдались за утечку секретных документов Пентагон: утечка секретных данных была преднамеренным преступлением

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Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что утечка секретных документов ведомства была преднамеренным преступлением, передает Reuters. Он отметил, что все сотрудники ведомства, которые имеют доступ к подобной информации, дают подписку о неразглашении. По его словам, в конкретном случае все существующие процедуры были нарушены.

Хочу подчеркнуть, что это было преднамеренное преступное деяние в нарушение существующих процедур. Все мы, имеющие дело с такой информацией, даем подписку о неразглашении, — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что в оборонном ведомстве принимают меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Ранее Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона. Задержанным оказался 21-летний летчик ВВС США Джек Тейшейра, лидер группы Thug Shaker Central на платформе для геймеров Discord, откуда, предварительно, и произошла утечка. Задержание проходило в жилом доме в Норт-Дайтоне, Массачусетс.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.