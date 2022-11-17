В Пентагоне оценили способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины В Пентагоне признали неспособность ВСУ «выбить» российские войска с Украины

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Марк Милли

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что украинские войска не смогут выбить с территории страны российские войска. Этого не случится скоро, отметил он на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы поддержки Киева, сообщает РИА Новости.

Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно, — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru заявил, что главной задачей Вооруженных сил России остается уничтожение группировки ВСУ на донецком оборонительном рубеже и выход к Краматорску. По его словам, российские солдаты перешли к обороне по левому берегу Днепра для того, чтобы не дать Украине переправиться через реку и продолжить развивать наступление.